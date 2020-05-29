Евразийский банк развития (ЕАБР) стал первой международной финансовой организацией, получившей статус участника торгов на фондовом рынке БВФБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, в настоящее время участниками торгов на фондовом рынке являются 67 организаций, в том числе 27 банков и 40 брокерских компаний. За первый квартал 2020 года объем торгов на фондовом рынке БВФБ составил более 2,5 млрд белорусских рублей.

С декабря 2019 года участники торгов в секции фондового рынка БВФБ получили возможность заключать сделки с участием центрального контрагента (на условиях предварительного 100% обеспечения сделок), что расширило их возможности по обслуживанию своих клиентов.

«Международные финансовые организации уже имеют возможность работать напрямую на отечественном биржевом валютном рынке. Надеемся, что их появление в качестве участников торгов на биржевом фондовом рынке добавит рынку новую ликвидность, а самим международным организациям предоставит дополнительные возможности для выгодного инвестирования свободных ресурсов и управления рисками», – отметил председатель правления БВФБ Андрей Аухименя.

«Получение статуса участника торгов на фондовом рынке БВФБ поможет Евразийскому банку развития расширить свое присутствие на финансовом рынке Республики Беларусь. Нам очень приятно наблюдать, как удачно развивается стратегическое сотрудничество между ЕАБР и БВФБ. С сентября прошлого года ЕАБР выступил в роли маркет-мейкера на валютной секции БВФБ по инструменту российский рубль/белорусский рубль. Взаимовыгодное сотрудничество с БВФБ помогает ЕАБР выполнять одну из своих приоритетных задач – оказывать содействие в развитии и повышении интеграционных процессов на финансовых рынках стран-участниц банка», – прокомментировал директор Казначейства ЕАБР Данияр Имангалиев.

Евразийский банк развития (ЕАБР) (Eurasian Development Bank – EDB) является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Банк учрежден на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 года уполномоченными представителями Российской Федерации и Казахстана. В настоящее время участниками банка также являются Армения, Таджикистан, Беларусь и Кыргызстан.