ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ЕАБР ПОЛУЧИЛ СТАТУС УЧАСТНИКА ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ БВФБ


11:32 01.06.2020

Евразийский банк развития (ЕАБР) стал первой международной финансовой организацией, получившей статус участника торгов на фондовом рынке БВФБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, в настоящее время участниками торгов на фондовом рынке являются 67 организаций, в том числе 27 банков и 40 брокерских компаний. За первый квартал 2020 года объем торгов на фондовом рынке БВФБ составил более 2,5 млрд белорусских рублей.

С декабря 2019 года участники торгов в секции фондового рынка БВФБ получили возможность заключать сделки с участием центрального контрагента (на условиях предварительного 100% обеспечения сделок), что расширило их возможности по обслуживанию своих клиентов.

«Международные финансовые организации уже имеют возможность работать напрямую на отечественном биржевом валютном рынке. Надеемся, что их появление в качестве участников торгов на биржевом фондовом рынке добавит рынку новую ликвидность, а самим международным организациям предоставит дополнительные возможности для выгодного инвестирования свободных ресурсов и управления рисками», – отметил председатель правления БВФБ Андрей Аухименя.

«Получение статуса участника торгов на фондовом рынке БВФБ поможет Евразийскому банку развития расширить свое присутствие на финансовом рынке Республики Беларусь. Нам очень приятно наблюдать, как удачно развивается стратегическое сотрудничество между ЕАБР и БВФБ. С сентября прошлого года ЕАБР выступил в роли маркет-мейкера на валютной секции БВФБ по инструменту российский рубль/белорусский рубль. Взаимовыгодное сотрудничество с БВФБ помогает ЕАБР выполнять одну из своих приоритетных задач – оказывать содействие в развитии и повышении интеграционных процессов на финансовых рынках стран-участниц банка», – прокомментировал директор Казначейства ЕАБР Данияр Имангалиев.

Евразийский банк развития (ЕАБР) (Eurasian Development Bank – EDB) является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Банк учрежден на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 года уполномоченными представителями Российской Федерации и Казахстана. В настоящее время участниками банка также являются Армения, Таджикистан, Беларусь и Кыргызстан.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.05.2020
валюта курс
EUR 2.6772
USD 2.4100
RUB 3.4096
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6772 +0.0208
USD 2.4100 -0.0037
RUB 3.4096 +0.0131
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6700 2.6740
USD 2.3990 2.4000
RUB 3.4300 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1140
EUR/RUB 77.5000 78.0000
USD/RUB 69.7000 70.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте