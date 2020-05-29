В последний день рабочей недели, 29 мая, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0.0037 BYN (-0,15%) до 2,4100 за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2.4137 BYN). Объем торгов составил 68 760 300 BYN или 28 531 000 USD.

Евро подрос на 0,0208 BYN (+0,78%) до 2.6772 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6564 BYN). Объем торгов: 7 466 680 BYN или 2 789 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0131 BYN (+0,39%) и составил 3,4096 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3965 BYN). Объем торгов: 14 766 300 BYN или 433 080 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,412 и 2,42 рубля; евро – между 2,679 и 2,686 рубля; 100 российских рублей – между 3,41 и 3,42 рубля.