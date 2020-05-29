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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР ПОДЕШЕВЕЛ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕЛОРУССКОМУ РУБЛЮ


14:04 29.05.2020

В последний день рабочей недели, 29 мая, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0.0037 BYN (-0,15%) до 2,4100 за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2.4137 BYN). Объем торгов составил 68 760 300 BYN или 28 531 000 USD.

Евро подрос на 0,0208 BYN (+0,78%) до 2.6772 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6564 BYN). Объем торгов: 7 466 680 BYN или 2 789 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0131 BYN (+0,39%) и составил 3,4096 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3965 BYN). Объем торгов: 14 766 300 BYN или 433 080 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,412 и 2,42 рубля; евро – между 2,679 и 2,686 рубля; 100 российских рублей – между 3,41 и 3,42 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.05.2020
валюта курс
EUR 2.6772
USD 2.4100
RUB 3.4096
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6772 +0.0208
USD 2.4100 -0.0037
RUB 3.4096 +0.0131
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6780 2.6800
USD 2.4100 2.4120
RUB 3.4070 3.4100
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Конвертация в банках
на 29.05.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 78.2500 78.6500
USD/EUR 1.1090 1.1130
USD/RUB 70.5000 70.8000
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