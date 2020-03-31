ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

15:17 31.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 апреля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5856 белорусского рубля, 1 евро – 2,8446 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,291 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3427 белорусского рубля.