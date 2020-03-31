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31.03.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ КУРСЫ ДОЛЛАРА И ЕВРО УПАЛИ, РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ВЫРОС
14:42 31.03.2020

Во вторник, 31 марта, в начале торгов на БВФБ доллар подешевел на 0,0073 BYN до 2,5950 BYN белорусского рубля, евро - на 0,0104 BYN до 2,8689 BYN.

По окончании торгов курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0167 BYN (-0,64%) до 2,5856 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6023 BYN). Объем торгов составил 107 924 000 BYN.

Евро также просел на 0,0347 BYN (-1,21%) до 2,8446 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8793 BYN). Объем торгов - 41 747 400 BYN.

В то же время курс российского рубля относительно белорусской валюты вырос на 0,031 BYN (+0,95%) до 3,291 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,26 BYN). Объем торгов - 30 167 000 BYN.

Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,6 и 2,65 рубля; евро – между 2,847 и 2,975 рубля; 100 российских рублей – между 3,29 и 3,4 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2020
валюта курс
EUR 2.8793
USD 2.6023
RUB 3.2600
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Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8446 -0.0347
USD 2.5856 -0.0167
RUB 3.2910 +0.031
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8470
USD 2.5850 2.6000
RUB 3.2600 3.2900
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Конвертация в банках
на 31.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0980
EUR/RUB 85.8000 86.5000
USD/RUB 78.8000 79.5000
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