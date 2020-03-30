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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО ВЫРОС, РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ УПАЛ
14:49 30.03.2020
В понедельник, 30 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0269 BYN (+1,04%) до 2,6023 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5754 BYN). Объем торгов: 66 096 200 BYN.
Курс евро вырос на 0,0422 BYN (+1,49%) до 2,8793 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,8371 BYN). Объем торгов: 19 728 700 BYN.
Курс российского рубля относительно белорусской валюты снизился на 0,0521 BYN (-0,57%) до 3,26 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3121 BYN). Объем торгов: 18 739 400 BYN.
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,62 и 2,68 рубля; евро – между 2,888 и 2,975 рубля; 100 российских рублей – между 3,275 и 3,4 рубля.
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