ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 30 МАРТА 2020 ГОДА

15:49 27.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5754 белорусского рубля, 1 евро – 2,8371 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3121 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,1717белорусского рубля.