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27.03.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 30 МАРТА 2020 ГОДА
15:49 27.03.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5754 белорусского рубля, 1 евро – 2,8371 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3121 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,1717белорусского рубля.
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с 27.03.2020
валюта курс
EUR 2.8287
USD 2.5900
RUB 3.2957
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Итоги торгов на БВФБ
на 27.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8371 +0.0084
USD 2.5754 -0.0146
RUB 3.3121 +0.0164
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Курсы в банках
на 27.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8350 2.8450
USD 2.5820 2.5950
RUB 3.2800 3.3150
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Конвертация в банках
на 27.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0970 1.1010
EUR/RUB 85.5000 86.0000
USD/RUB 78.3000 79.0000
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