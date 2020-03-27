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27.03.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА СНИЗИЛСЯ, ЕВРО И РОССИЙСКОГО РУБЛЯ - ПОДРОС
15:01 27.03.2020

В последний день недели, 27 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0146 BYN (-0,56%) до 2,5754 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5900 BYN).

Курс евро вырос на 0,0084 BYN (+0,3%) до 2,8371 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8287 BYN).

Курс российского рубля также подрос на 0,0164 BYN (+0,5%) до 3,3121 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2957 BYN).

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,595 и 2,67 рубля; евро – между 2,845 и 2,92 рубля; 100 российских рублей – между 3,315 и 3,44 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2020
валюта курс
EUR 2.8287
USD 2.5900
RUB 3.2957
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8371 +0.0084
USD 2.5754 -0.0146
RUB 3.3121 +0.0164
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8350 2.8450
USD 2.5820 2.5950
RUB 3.2800 3.3150
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Конвертация в банках
на 27.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0970 1.1010
EUR/RUB 85.5000 86.0000
USD/RUB 78.3000 79.0000
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