ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 27 МАРТА 2020 ГОДА

15:17 26.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5900 белорусского рубля, 1 евро – 2,8287 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2957 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2015 белорусского рубля.