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26.03.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО ВЫРОС, РОССИЙСКОГО РУБЛЯ - СНИЗИЛСЯ
13:50 26.03.2020

В четверг, 26 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0111 BYN (+0,43%) до 2,5900 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5789 BYN).

Евро вырос на 0,0383 BYN (+1,37%) до 2,8287 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7904 BYN).

Российский рубль прервал свой рост и опустился на 0,0285 BYN (-0,86%) до 3,2957 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3242 BYN).

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,596 и 2,77 рубля; евро – между 2,832 и 2,9 рубля; 100 российских рублей – между 3,3 и 3,45 рубля.
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с 26.03.2020
валюта курс
EUR 2.7904
USD 2.5789
RUB 3.3242
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Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8287 +0.0383
USD 2.5900 +0.0111
RUB 3.2957 -0.0285
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8210 2.8270
USD 2.5880 2.5960
RUB 3.2750 3.2970
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Конвертация в банках
на 26.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.0940
EUR/RUB 85.5000 86.3000
USD/RUB 78.5000 79.5000
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