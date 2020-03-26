Финансовые рынки РБ

В четверг, 26 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0111 BYN (+0,43%) до 2,5900 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5789 BYN).

Евро вырос на 0,0383 BYN (+1,37%) до 2,8287 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7904 BYN).

Российский рубль прервал свой рост и опустился на 0,0285 BYN (-0,86%) до 3,2957 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3242 BYN).

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,596 и 2,77 рубля; евро – между 2,832 и 2,9 рубля; 100 российских рублей – между 3,3 и 3,45 рубля.