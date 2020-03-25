ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 26 МАРТА 2020 ГОДА

16:00 25.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 26 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5789 белорусского рубля, 1 евро – 2,7904 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3242 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2310 белорусского рубля.