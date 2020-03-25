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25.03.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 26 МАРТА 2020 ГОДА
16:00 25.03.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 26 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5789 белорусского рубля, 1 евро – 2,7904 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3242 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2310 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2020
валюта курс
EUR 2.8174
USD 2.6000
RUB 3.2996
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7904 -0.027
USD 2.5789 -0.0211
RUB 3.3242 +0.0246
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7880 2.8030
USD 2.5800 2.5900
RUB 3.3100 3.3250
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Конвертация в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0840
EUR/RUB 84.0000 85.3500
USD/RUB 77.7000 78.9000
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