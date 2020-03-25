Финансовые рынки РБ

В среду, 25 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0211 BYN (-0,81%) до 2,5789 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6000 BYN).

Евро также опустился на 0,027 BYN (-0,96%) до 2,7904 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8174 BYN).

В свою очередь российский рубль вырос на 0,0246 BYN (+0,75%) до 3,3242 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2996 BYN).

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,67 рубля; евро – между 2,798 и 2,88 рубля; 100 российских рублей – между 3,325 и 3,45 рубля.