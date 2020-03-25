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25.03.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО СНИЗИЛСЯ, РОССИЙСКОГО РУБЛЯ - ВЫРОС
14:58 25.03.2020

В среду, 25 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0211 BYN (-0,81%) до 2,5789 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6000 BYN).

Евро также опустился на 0,027 BYN (-0,96%) до 2,7904 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8174 BYN).

В свою очередь российский рубль вырос на 0,0246 BYN (+0,75%) до 3,3242 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2996 BYN).

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,67 рубля; евро – между 2,798 и 2,88 рубля; 100 российских рублей – между 3,325 и 3,45 рубля.
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с 25.03.2020
валюта курс
EUR 2.8174
USD 2.6000
RUB 3.2996
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Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7904 -0.027
USD 2.5789 -0.0211
RUB 3.3242 +0.0246
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Курсы в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7880 2.8030
USD 2.5800 2.5900
RUB 3.3100 3.3250
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Конвертация в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0840
EUR/RUB 84.0000 85.3500
USD/RUB 77.7000 78.9000
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