ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 25 МАРТА 2020 ГОДА

16:11 24.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6000 белорусского рубля, 1 евро – 2,8174 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2996 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3677 белорусского рубля.