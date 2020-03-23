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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО СНИЗИЛСЯ, РОССИЙСКОГО РУБЛЯ - ПОВЫСИЛСЯ
15:33 24.03.2020

На торгах БВФБ 24 марта курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0396 BYN (-1,50%) до 2,6000 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6396 BYN).

Евро также слегка отступил на 0,0126 BYN (-0,45%) до 2,8174 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8300 BYN).

Российский рубль в определенной степени компенсировал свои позиции ростом на 0,0298 BYN (+0,91%) до 3,2996 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2698 BYN).

Курс продажи доллара на 15:15 в белорусских банках колеблется между 2,617 и 2,75 рубля; евро – между 2,83 и 2,983 рубля; 100 российских рублей – между 3,325 и 3,45 рубля.
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с 24.03.2020
валюта курс
EUR 2.8300
USD 2.6396
RUB 3.2698
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Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8300 +0.0679
USD 2.6396 +0.0805
RUB 3.2698 -0.0062
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Курсы в банках
на 24.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8220 2.8300
USD 2.6000 2.6170
RUB 3.3050 3.3250
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Конвертация в банках
на 24.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0850
EUR/RUB 85.1000 86.0000
USD/RUB 79.1000 79.4000
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