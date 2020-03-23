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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО СНИЗИЛСЯ, РОССИЙСКОГО РУБЛЯ - ПОВЫСИЛСЯ
15:33 24.03.2020
На торгах БВФБ 24 марта курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0396 BYN (-1,50%) до 2,6000 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6396 BYN).
Евро также слегка отступил на 0,0126 BYN (-0,45%) до 2,8174 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8300 BYN).
Российский рубль в определенной степени компенсировал свои позиции ростом на 0,0298 BYN (+0,91%) до 3,2996 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2698 BYN).
Курс продажи доллара на 15:15 в белорусских банках колеблется между 2,617 и 2,75 рубля; евро – между 2,83 и 2,983 рубля; 100 российских рублей – между 3,325 и 3,45 рубля.
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