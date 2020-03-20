|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК ПРОДОЛЖИЛСЯ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ДОЛЛАРА И ЕВРО
15:14 23.03.2020
В первый день биржевой недели на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0805 BYN (+3,15%) до 2,6396 BYN за 1 доллар, превзойдя таким образом рекордный показатель прошедшей пятницы (2,5591 BYN).
Курс евро также взял новый рубеж, показав рост на 0,0679 BYN (+2,46%) до 2,8300 BYN за 1 евро (по сравнению с торгами в четверг – 2,7640 BYN).
Российский рубль незначительно снизился относительно белорусского на 0,0062 BYN (-0,19%) до 3,2698 BYN за 100 российских рублей.
Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,688 и 2,81 рубля; евро – между 2,84 и 2,99 рубля; 100 российских рублей – между 3,32 и 3,47 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2020
Курсы в банках
на 23.03.2020
Конвертация в банках
на 23.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте