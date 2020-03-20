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23.03.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК ПРОДОЛЖИЛСЯ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ДОЛЛАРА И ЕВРО
15:14 23.03.2020

В первый день биржевой недели на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0805 BYN (+3,15%) до 2,6396 BYN за 1 доллар, превзойдя таким образом рекордный показатель прошедшей пятницы (2,5591 BYN).

Курс евро также взял новый рубеж, показав рост на 0,0679 BYN (+2,46%) до 2,8300 BYN за 1 евро (по сравнению с торгами в четверг – 2,7640 BYN).

Российский рубль незначительно снизился относительно белорусского на 0,0062 BYN (-0,19%) до 3,2698 BYN за 100 российских рублей.

Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,688 и 2,81 рубля; евро – между 2,84 и 2,99 рубля; 100 российских рублей – между 3,32 и 3,47 рубля.
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с 21.03.2020
валюта курс
EUR 2.7621
USD 2.5591
RUB 3.2760
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Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7621 -0.0019
USD 2.5591 +0.0177
RUB 3.2760 +0.0954
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8400
USD 2.6500 2.6880
RUB 3.2750 3.3200
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Конвертация в банках
на 23.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0700
EUR/RUB 86.0000 87.5000
USD/RUB 80.8000 83.0000
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