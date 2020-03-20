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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА И РОССИЙСКОГО РУБЛЯ ВЫРОС, ЕВРО - СНИЗИЛСЯ
15:32 20.03.2020
В последний день биржевой недели на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0177 BYN (на 0,70%) до 2,5591 BYN за 1 доллар.
Курс российского рубля поднялся сразу на 0,0954 BYN (на 3%) до 3,276 BYN за 100 российских рублей.
Курс евро снизился на 0,0019 BYN (на -0,07%) до 2,7621BYN за 1 евро.
Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,665 и 2,78 рубля; евро – между 2,84 и 2,99 рубля; 100 российских рублей – между 3,32 и 3,4 рубля.
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