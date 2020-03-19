Финансовые рынки РБ

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АУКЦИОНЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НА БВФБ 267-ГО И 268-ГО ВЫПУСКОВ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО ПРИЗНАНЫ НЕСОСТОЯВШИМСЯ
10:35 20.03.2020
Проводившиеся Минфином Беларуси 19 марта 2020 года через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» аукционы по размещению 267-го и 268-го выпусков государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, признаны несостоявшимся.
На аукцион по размещению 267-го выпуска валютных облигаций в долларах США со сроком обращения 7 лет и 5 месяцев и заявленным объемом $100 млн были поданы заявки всего лишь на сумму $2,053 млн.
На аукцион по размещению 268-го выпуска валютных облигаций в евро со сроком обращения 6 лет заявленным объемом 100 евро были поданы заявки всего лишь на сумму 2,257 млн. евро.
В результате этого аукционы и были признан несостоявшимися.
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