ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 19 МАРТА 2020 ГОДА

16:30 18.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4413 белорусского рубля, 1 евро – 2,6840 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1575 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9325 белорусского рубля.