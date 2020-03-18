Финансовые рынки РБ

В среду, 18 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,074 BYN до 2,4413 BYN за 1 доллар.

Курс евро подорожал на 0,0505 BYN до 2,684 BYN за 1 евро.

При этом российский рубль просел на 0,0338 BYN до 3,1575 BYN за 100 российских рублей.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,48 и 2,5 рубля; евро – между 2,72 и 2,75 рубля; 100 российских рублей – между 3,18 и 3,3 рубля.