ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 18 МАРТА 2020 ГОДА

16:00 17.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3673 белорусского рубля, 1 евро – 2,6335 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1913 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,7393 белорусского рубля.