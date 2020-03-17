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17.03.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА И РОССИЙСКОГО РУБЛЯ ПОВЫСИЛСЯ, ЕВРО - СНИЗИЛСЯ
15:11 17.03.2020

Во вторник на торгах БВФБ российский рубль неожиданно вырос на 0,0219 (0,69%) до 3,1913 BYN за 100 российских рублей.

Курс доллара по отношению к белорусскому рублю также поднялся на 0,0037 BYN (0,16%) до 2,3673 BYN за 1 доллар.

Курс евро снизился на 0,0056 BYN (-0,21%) до 2,6335 BYN за 1 евро.

Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,4 и 2,43 рубля; евро – между 2,64 и 2,72 рубля; 100 российских рублей – между 3,21 и 3,3 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2020
валюта курс
EUR 2.6335
USD 2.3673
RUB 3.1913
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6335 -0.0056
USD 2.3673 +0.0037
RUB 3.1913 +0.0219
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6400
USD 2.3830 2.4050
RUB 3.1720 3.2100
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Конвертация в банках
на 17.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1070
EUR/RUB 82.0000 83.0000
USD/RUB 74.6000 76.0000
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