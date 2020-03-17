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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА И РОССИЙСКОГО РУБЛЯ ПОВЫСИЛСЯ, ЕВРО - СНИЗИЛСЯ
15:11 17.03.2020
Во вторник на торгах БВФБ российский рубль неожиданно вырос на 0,0219 (0,69%) до 3,1913 BYN за 100 российских рублей.
Курс доллара по отношению к белорусскому рублю также поднялся на 0,0037 BYN (0,16%) до 2,3673 BYN за 1 доллар.
Курс евро снизился на 0,0056 BYN (-0,21%) до 2,6335 BYN за 1 евро.
Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,4 и 2,43 рубля; евро – между 2,64 и 2,72 рубля; 100 российских рублей – между 3,21 и 3,3 рубля.
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