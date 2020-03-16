ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 17 МАРТА 2020 ГОДА

16:16 16.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3636 белорусского рубля, 1 евро – 2,6391 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1694 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9058 белорусского рубля.