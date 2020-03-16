|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО ПОВЫСИЛСЯ, РОССИЙСКОГО РУБЛЯ - СНИЗИЛСЯ
15:43 16.03.2020
В результате торгов в понедельник в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» российский рубль снизился на 0,0264 BYN (-0,83%) до 3,1694 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,1958 BYN).
Курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0234 BYN (1,00%) до 2,3636 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,3402 BYN).
Курс евро поднялся на 0,0243 BYN (0,93%) до 2,6391 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,6148 BYN).
Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,388 и 2,42 рубля; евро – между 2,665 и 2,72 рубля; 100 российских рублей – между 3,187 и 3,28 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2020
Курсы в банках
на 16.03.2020
Конвертация в банках
на 16.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте