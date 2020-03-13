Финансовые рынки РБ

В результате пятничных торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» российский рубль вырос на 0,0302 BYN (0,95%) до 3,1958 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,1656 BYN). Эксперты связывают это с ростом цен на нефть.

Курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0072 BYN (-0,31%) до 2,3402 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3474 BYN.

Курс евро просел на 0,0323 BYN (01,22%) до 2,6148 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6471 BYN).

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,352 и 2,4 рубля; евро – между 2,62 и 2,68 рубля; 100 российских рублей – между 3,23 и 3,35 рубля.