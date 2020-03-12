ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 13 МАРТА 2020 ГОДА

16:03 12.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3474 белорусского рубля, 1 евро – 2,6471 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1656 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0835 белорусского рубля.