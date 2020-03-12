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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО ВЫРОС, РОССИЙСКОГО РУБЛЯ - СНИЗИЛСЯ
15:01 12.03.2020
На сегодняшних торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» российский рубль прервал свое восстановление и упал сразу на 0,0707 BYN (-2,18%,) до 3,1656 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2363 BYN).
В то же время доллар и евро поменяли тренд. В частности, первый по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0333 BYN (1,44%) до 2,3474 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3141 BYN). Курс евро поднялся на 0,0257 BYN (0,98%) до 2,6471 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6214 BYN).
Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,36 и 2,403 рубля; евро – между 2,656 и 2,703 рубля; 100 российских рублей – между 3,188 и 3,307 рубля.
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