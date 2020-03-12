ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by, +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО ВЫРОС, РОССИЙСКОГО РУБЛЯ - СНИЗИЛСЯ
15:01 12.03.2020

На сегодняшних торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» российский рубль прервал свое восстановление и упал сразу на 0,0707 BYN (-2,18%,) до 3,1656 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2363 BYN).

В то же время доллар и евро поменяли тренд. В частности, первый по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0333 BYN (1,44%) до 2,3474 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3141 BYN). Курс евро поднялся на 0,0257 BYN (0,98%) до 2,6471 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6214 BYN).

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,36 и 2,403 рубля; евро – между 2,656 и 2,703 рубля; 100 российских рублей – между 3,188 и 3,307 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2020
валюта курс
EUR 2.6471
USD 2.3474
RUB 3.1656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6471 +0.0257
USD 2.3474 +0.0333
RUB 3.1656 -0.0707
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6430 2.6560
USD 2.3530 2.3600
RUB 3.1560 3.1890
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1270
EUR/RUB 82.5000 84.0000
USD/RUB 73.3000 74.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте