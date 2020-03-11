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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БЕЛОРУССКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАНИКИ НЕТ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
11:40 12.03.2020
На белорусском валютном рынке паники нет. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, отвечая на вопрос о влиянии на Беларусь падения мировых цен на нефть.
"Вы видите, что в последние дни произошел отскок, и никакой паники на валютном рынке нет, очередей в обменных пунктах нет, - сказал Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина. - Я думаю, что ситуация будет выравниваться".
Премьер-министр подчеркнул, что Национальный банк проводит взвешенную валютную политику.
"Людям волноваться нет никакого смысла, ситуация стабильная и предсказуемая", - заявил он.
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