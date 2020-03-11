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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ ПРОДОЛЖИЛОСЬ УКРЕПЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:43 11.03.2020
В среду, 11 марта, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продолжился вчерашний тренд укрепления белорусского рубля по отношению к доллару и евро.
В частности, белорусский рубль вырос по отношению к доллару на 0,0067 BYN (0,29%) до 2,3141 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3208 BYN), а по отношению к евро на 0,0141 BYN (0,54%) до 2,6214 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6355 BYN).
Российский рубль продолжил свое восстановление. Его курс вырос на 0,0155 (-0,48%) до 3,2363 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2208 BYN).
Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,321 и 2,37 рубля; евро – между 2,624 и 2,67; 100 российских рублей – между 3,27 и 3,367 рубля.
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