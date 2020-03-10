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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ УСТОЙЧИВОСТЬ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:45 10.03.2020

Во вторник, 10 марта, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» белорусский рубль продемонстрировал свою устойчивость.

Он укрепился по отношению к доллару на 0,031 BYN (1,32%) до 2.3208 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3518 BYN), а по отношению к евро на 0,0395 BYN (1,48%) до 2,6355 BYN за 1 евро.

В то же время неожиданно компенсировал свое предыдущее падение российский рубль. Он вырос по отношению к белорусскому на 0,058 BYN (1,83%) до 3,2208 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,1628 BYN).

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,327 и 2,38 рубля; евро – между 2,64 и 2,7; 100 российских рублей – между 3,235 и 3,35 рубля.
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EUR 2.6355
USD 2.3208
RUB 3.2208
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Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6355 -0.0395
USD 2.3208 -0.031
RUB 3.2208 +0.058
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Курсы в банках
на 10.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6350 2.6400
USD 2.3200 2.3270
RUB 3.2200 3.2350
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Конвертация в банках
на 10.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1360
EUR/RUB 80.5000 81.5000
USD/RUB 70.5000 72.5000
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