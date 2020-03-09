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09.03.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 10 МАРТА 2020 ГОДА
17:00 09.03.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2396 белорусского рубля, 1 евро – 2,5178 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3215 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9790 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 10.03.2020
валюта курс
EUR 2.6750
USD 2.3518
RUB 3.1628
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6750 +0.1572
USD 2.3518 +0.1122
RUB 3.1628 -0.1587
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6760 2.7000
USD 2.3490 2.3640
RUB 3.1450 3.2080
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Конвертация в банках
на 09.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1370 1.1440
EUR/RUB 83.7000 85.5400
USD/RUB 73.5000 75.0000
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