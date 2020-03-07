Финансовые рынки РБ

Начало недели на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» нельзя назвать скучным. В свете последних событий курс российского рубля закономерно упал на 0,1587 BYN (-1,59%) до 3,1628 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3215 BYN).

Доллар подорожал сразу на 0,1122 BYN (5,01%) до 2,3518 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,2396 BYN), евро подскочил на 0,1572 BYN (+ 1,11%) до 2,675 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,5178 BYN).

Происходящее на белорусском финансовом рынке вполне коррелируется с ситуацией в России.

Как пишет «МК», Банк России на 30 дней приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, равно как и покупки, отложенные в 2018 году.

Регулятор заявляет, что это решение принято для "повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".

В Центробанке России также подчеркнули, что на фоне обвала нефтяных цен готовы использовать дополнительные инструменты для поддержания стабильности.

Тем временем на фоне обвала нефтяных цен курсы евро и доллара продолжили рост.

Так, утром в понедельник евро превысил отметку в 84 рубля, доллар - в 74 рубля. Спустя полчаса данные обновились в сторону роста: евро - 85,5 руб., доллар - 74,9 руб. (До этого евро и доллар были выше 85 и 75 рублей соответственно в феврале-марте 2016 года.).

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,361 и 2,42 рубля; евро – между 2,69 и 2,77; 100 российских рублей – между 3,2 и 3,25 рубля.