ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 7 МАРТА 2020 ГОДА

15:06 06.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2396 белорусского рубля, 1 евро – 2,5178 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3215 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9790 белорусского рубля.