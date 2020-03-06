Финансовые рынки РБ

В последний день текущей биржевой недели 6 марта на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» российский рубль снизился по отношению к белорусскому на 0,0535 BYN (-1,59%) до 3,3215 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3750 BYN).

Курс доллара взял очередную рекордную планку, подорожав на 0,0039 BYN (+0,17%) до 2,2396 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,2357 BYN), евро вырос сразу на 0,0276 BYN (+ 1,11%) до 2,5178 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,4902 BYN).

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,243 и 2,6 рубля; евро – между 2,526 и 2,56; 100 российских рублей – между 3,312 и 3,38 рубля.