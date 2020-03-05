ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 6 МАРТА 2020 ГОДА

15:50 05.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2357 белорусского рубля, 1 евро – 2,4902 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3750 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0363 белорусского рубля.