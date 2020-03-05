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05.03.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 6 МАРТА 2020 ГОДА
15:50 05.03.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2357 белорусского рубля, 1 евро – 2,4902 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3750 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0363 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2020
валюта курс
EUR 2.4902
USD 2.2357
RUB 3.3750
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4902 +0.0004
USD 2.2357 +0.0046
RUB 3.3750 -0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4880 2.4900
USD 2.2350 2.2370
RUB 3.3700 3.3780
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Конвертация в банках
на 05.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1150
EUR/RUB 73.7000 73.9900
USD/RUB 66.2000 66.5000
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