Финансовые рынки РБ

В четверг, 5 марта, на торгах на ОАО «Белорусской валютно-фондовой бирже» российский рубль просел на 0,0062 BYN (-0,18%) до 3,3750 BYN за 100 российских руб.

В свою очередь курс доллара по отношению к белорусскому вырос на 0,0046 (0,21%) до 2,2357 BYN за 1 доллар, а евро всего лишь на 0,0004 BYN (0,02%) до 2,4902 BYN за 1 евро.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,238 и 2,27 рубля; евро – между 2,495 и 2,51; 100 российских рублей – между 3,374 и 3,44 рубля.