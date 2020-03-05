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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ СНИЗИЛСЯ, ДОЛЛАР И ЕВРО ВЫРОСЛИ
14:55 05.03.2020
В четверг, 5 марта, на торгах на ОАО «Белорусской валютно-фондовой бирже» российский рубль просел на 0,0062 BYN (-0,18%) до 3,3750 BYN за 100 российских руб.
В свою очередь курс доллара по отношению к белорусскому вырос на 0,0046 (0,21%) до 2,2357 BYN за 1 доллар, а евро всего лишь на 0,0004 BYN (0,02%) до 2,4902 BYN за 1 евро.
Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,238 и 2,27 рубля; евро – между 2,495 и 2,51; 100 российских рублей – между 3,374 и 3,44 рубля.
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