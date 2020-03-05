Финансовые рынки РБ

В 2020 году ожидается принятие новой редакции профильного указа «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс». Такая информация прозвучала 4 марта на конференции «Регулируемый рынок Форекс Республики Беларусь: итоги 2019 года, перспективы развития в 2020 году», которую организовала Ассоциация развития финансового рынка Беларуси совместно с Нацбанком.

В соответствии с документом для форекс-компаний и банков станут доступны новые возможности для развития и расширения перечня предоставляемых услуг, также предусмотрено усиление защиты клиентов, в том числе от недобросовестных участников финансового рынка.

Так, в новой редакции указа предполагается зафиксировать обязанность записи телефонных разговоров сотрудников форекс-компаний с клиентами; усилить требования по раскрытию информации форекс-компаниями, в том числе в части их финансового состояния; наделить Национальный форекс центр функцией осуществления мониторинга сделок, совершаемых клиентами.

Кроме того, планируется усилить требования к рекламной деятельности форекс-компаний, банков на рынке Форекс; предусмотреть возможность внесения маржинального обеспечения электронными деньгами, эмитентами которых являются нерезиденты и ужесточить требования к порядку оказания и рекламирования консультационных услуг и проведения образовательных мероприятий.

Также одним из ожидаемых изменений в нормативной базе в 2020 году является принятие поправок в Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

В соответствии с предполагаемыми изменениями форекс-компании, а также иные лица, предоставляющие услуги через интернет, смогут применять упрощенный порядок идентификации, что позволит обеспечить для клиентов максимально быстрый доступ к работе на внебиржевом рынке Форекс.