Финансовые рынки РБ

В 2019 году клиентская база белорусских форекс-компаний и банков выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Такая информация прозвучала 4 марта на конференции «Регулируемый рынок Форекс Республики Беларусь: итоги 2019 года, перспективы развития в 2020 году», которую организовала Ассоциация развития финансового рынка Беларуси совместно с Нацбанком.

Доля клиентов-нерезидентов впервые превысила 70%, общая сумма денежных средств на аккаунтах клиентов составила более 14,5 млн долларов США, а суммарный размер операций, инициированных клиентами форекс-компаний, с учетом маржинального плеча, составил более 52 млрд. долларов США.

Увеличилось количество организаций, представляющих услуги на внебиржевом рынке Форекс с 12 в начале 2019 года до 18 в настоящее время.

С 1 января 2020 года физические лица бессрочно освобождены от подоходного налога при совершении операций у белорусских форекс-компаний. Это закреплено в указе № 503 от 31.12.2019 «О налогообложении». Закрепление указанных подходов к налогообложению на уровне указа – мощный сигнал для отечественных и зарубежных клиентов, указывающий на возможность выстраивания долгосрочных отношений с белорусскими субъектами рынка.

В течение 2019 года Ассоциация совместно с Национальным банком разрабатывали комплексную систему защиты прав потребителей финансовых услуг. Национальным банком были приняты за основу и рекомендованы к использованию Правила рыночного поведения и профессиональной этики членов АРФИН в качестве базовых другими участниками финансового рынка, профильными Ассоциациями. В настоящее время ведется работа над включением в Закон «О защите прав потребителей» отдельной главы, посвященной защите прав потребителей финансовых услуг.

«Нормативные документы и профильное законодательство, регулирующее деятельность на внебиржевом рынке Форекс, на протяжении 2019 года оставалось практически неизменным. Это поспособствовало стабильности регулирования, а также росту доверия к регуляции как со стороны инвесторов, открывающих форекс-компании в республике, так и со стороны клиентов форекс-компаний», – отметил начальник управления регулирования небанковских операций Национального банка Республики Беларусь Дмитрий Набздоров.