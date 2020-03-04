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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 5 МАРТА 2020 ГОДА
15:40 04.03.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2311 белорусского рубля, 1 евро – 2,4898 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3812 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9805 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 05.03.2020
валюта курс
EUR 2.4898
USD 2.2311
RUB 3.3812
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4898 +0.0031
USD 2.2311 -0.0042
RUB 3.3812 +0.0138
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4860 2.4900
USD 2.2300 2.2370
RUB 3.3730 3.3950
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Конвертация в банках
на 04.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1170
EUR/RUB 73.3000 73.9500
USD/RUB 65.8000 66.3000
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