ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 5 МАРТА 2020 ГОДА

15:40 04.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2311 белорусского рубля, 1 евро – 2,4898 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3812 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9805 белорусского рубля.