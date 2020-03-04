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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА СНИЗИЛСЯ, РОССИЙСКОГО РУБЛЯ И ЕВРО - ВЫРОС
14:48 04.03.2020

В среду, 4 марта, на торгах на ОАО «Белорусской валютно-фондовой бирже» курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0042 BYN (-0,19%) до 2,2311 BYN за 1 доллар.

Евро вырос на 0,0031 BYN (0,12%) до 2,4898 BYN за 1 евро, а российский рубль - на 0,0138 BYN (0,41%) до 3,3812 BYN за 100 российских руб.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,233 и 2,45 рубля; евро – между 2,492 и 2,51; 100 российских рублей – между 3,39 и 3,53 рубля.
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с 05.03.2020
валюта курс
EUR 2.4898
USD 2.2311
RUB 3.3812
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Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4898 +0.0031
USD 2.2311 -0.0042
RUB 3.3812 +0.0138
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4860 2.4900
USD 2.2300 2.2370
RUB 3.3730 3.3950
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Конвертация в банках
на 04.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1170
EUR/RUB 73.3000 73.9500
USD/RUB 65.8000 66.3000
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