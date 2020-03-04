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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА СНИЗИЛСЯ, РОССИЙСКОГО РУБЛЯ И ЕВРО - ВЫРОС
14:48 04.03.2020
В среду, 4 марта, на торгах на ОАО «Белорусской валютно-фондовой бирже» курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0042 BYN (-0,19%) до 2,2311 BYN за 1 доллар.
Евро вырос на 0,0031 BYN (0,12%) до 2,4898 BYN за 1 евро, а российский рубль - на 0,0138 BYN (0,41%) до 3,3812 BYN за 100 российских руб.
Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,233 и 2,45 рубля; евро – между 2,492 и 2,51; 100 российских рублей – между 3,39 и 3,53 рубля.
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