ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 4 МАРТА 2020 ГОДА

16:09 03.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2353 белорусского рубля, 1 евро – 2,4867 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3674 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9672 белорусского рубля.