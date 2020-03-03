Финансовые рынки РБ

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МИНФИН БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ПРОДАЛ ОБЛИГАЦИИ НА 124,87 МЛН ДОЛЛАРОВ

14:06 03.03.2020 Министерство финансов в январе-феврале 2020 года разместило на внутреннем финансовом рынке страны инвалютные государственные долгосрочные облигации на сумму 124,87 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, весь объем размещен в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».