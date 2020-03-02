Финансовые рынки РБ

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ЗАО БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДОСТАВЛЕН СТАТУС МАРКЕТ-МЕЙКЕРА НА БВФБ

18:28 02.03.2020 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предоставлен статус маркет-мейкера в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». «ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 1 марта 2020 года предоставляется статус маркет-мейкера по финансовым инструментам: USD/BYN_TOD согласно программе 2, EUR/BYN_TOD согласно программе 2, RUB/BYN_TOD согласно программе 2», - говорится в сообщении биржи.