ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 3 МАРТА 2020 ГОДА

16:17 02.03.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 3 марта 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2342 белорусского рубля, 1 евро – 2,4703 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3663 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9931 белорусского рубля.