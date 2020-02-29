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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ ДОЛЛАР НЕОЖИДАННО ПРЕРВАЛ СВОЙ РОСТ, ЕВРО ПРОДОЛЖИЛ
15:37 02.03.2020

Неделя началась со снижения курса доллара на торгах на ОАО «Белорусской валютно-фондовой бирже» на 0,0049 BYN до 2,2342 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,2391 BYN).

Евро продолжил подъем на 0,0028 BYN до 2,4703 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,4675 BYN), а российский рубль реабилитировал себя на 0,0257 BYN до 3,3663 BYN за 100 российских руб. (на пятничных торгах – 3,3406 BYN).

Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,241 и 2,28 рубля; евро – между 2,48 и 2,495; 100 российских рублей – между 3,358 и 3,8 рубля.
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с 29.02.2020
валюта курс
EUR 2.4675
USD 2.2391
RUB 3.3406
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Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4703 +0.0028
USD 2.2342 -0.0049
RUB 3.3663 +0.0257
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Курсы в банках
на 02.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4740 2.4750
USD 2.2340 2.2370
RUB 3.3650 3.3700
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Конвертация в банках
на 02.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1090
EUR/RUB 73.1000 73.7000
USD/RUB 66.2000 66.5000
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