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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ ДОЛЛАР НЕОЖИДАННО ПРЕРВАЛ СВОЙ РОСТ, ЕВРО ПРОДОЛЖИЛ
15:37 02.03.2020
Неделя началась со снижения курса доллара на торгах на ОАО «Белорусской валютно-фондовой бирже» на 0,0049 BYN до 2,2342 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,2391 BYN).
Евро продолжил подъем на 0,0028 BYN до 2,4703 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,4675 BYN), а российский рубль реабилитировал себя на 0,0257 BYN до 3,3663 BYN за 100 российских руб. (на пятничных торгах – 3,3406 BYN).
Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,241 и 2,28 рубля; евро – между 2,48 и 2,495; 100 российских рублей – между 3,358 и 3,8 рубля.
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