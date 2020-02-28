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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БВФБ ПРОВОДИТ 30 МАРТА ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
12:17 02.03.2020

Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» проводит 30 марта 2020 года годовое общее собрание акционеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, на собрании планируется утвердить годовой отчет ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 2019 год, а также годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность биржи за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, с учетом аудиторского заключения.

Акционеры утвердят распределение прибыли ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 2019 год и выплату дивидендов за 2019 год.

Кроме того, пойдет речь об увеличении размера уставного фонда ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Участники собрания определят размер вознаграждения независимым директорам Наблюдательного совета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за исполнение ими своих обязанностей.

Помимо этого, будут внесены изменения в Устав открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» и утверждена его новая редакция.
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