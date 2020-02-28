Финансовые рынки РБ

В завершении биржевой недели, 28 февраля, на торгах на ОАО «Белорусской валютно-фондовой бирже» продолжилась тенденция последних дней: российский рубль подешевел, а доллар и евро подросли.

В частности, российский рубль подешевел сразу на 0,0619 BYN (-1,82%) до 3,3406 BYN за 100 рос руб., в то время, как доллар продолжил свой рост на 0,0051 BYN (0,23%) до 2,2391 BYN (на торгах в четверг - 2,2340 BYN за 1 доллар, а евро – на 0,0269 BYN (1,1%) до 2,4675 BYN за 1 евро.

В режиме переговорных сделок были проведены торги швейцарским франком (срок исполнения – 3 дня). Его курс зафиксирован на уровне 2,313 BYN за 1 швейцарский франк.

Курс продажи доллара в пятницу на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,244 и 2,28 BYN; евро – между 2,474 и 2,495 BYN; 100 российских рублей – между 3,339 и 3,5 BYN.