Финансовые рынки РБ

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АКЦИИ ОАО «РЕСТОРАН «АРБАТ» И ОАО «ОБУВЬТОРГ» ПРОДАНЫ НА БИРЖЕ
18:15 27.02.2020

Принадлежащие столице акции двух акционерных обществ – ОАО «Ресторан «Арбат» и ОАО «Обувьторг» проданы 27 февраля на бирже.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, это первая сделка по продаже ценных бумаг, совершенная Мингорисполкомом на торговой площадке ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

По информации комитета «Минскгоримущество», госпакет акций «Арбата» продан за 205,7 тыс. рублей, акции «Обувьторга» покупатель выразил готовность приобрести за 229,4 тыс. рублей.

Покупателями принадлежащих городу Минску 67 899 акций (9,82% уставного фонда) ОАО «Ресторан «Арбат» и 3420 акций (20,37% уставного фонда) ОАО «Обувьторг» являются юридические лица Беларуси.
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