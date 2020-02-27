ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 28 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15:58 27.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2340 белорусского рубля, 1 евро – 2,4406 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4025 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0970 белорусского рубля.