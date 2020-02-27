Финансовые рынки РБ

В четверг, 27 февраля, на торгах на ОАО «Белорусской валютно-фондовой бирже» курс доллара впервые за несколько дней снизился на 0,0038 BYN (-0,17%) до 2,2340 BYN за 1 доллар.

Компанию ему составил российский рубль, который подешевел на 0,0112 BYN (0,33%) до 3,4025 BYN за 100 рос руб.

В отличие от них курс евро подрос на 0,0072 BYN (0,30%) и был зафиксирован на уровне 2,4406 белорусского рубля за 1 евро.

Курс продажи доллара в четверг на 15:15 в белорусских банках колеблется между 2,236 и 2,28 рубля; евро – между 2,446 и 2,47; 100 российских рублей – между 3,406 и 3,5.