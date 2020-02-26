ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15:11 26.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2378 белорусского рубля, 1 евро – 2,4334 белорусского рубля, 100 российских рублей – 9,0822 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 3,4137 белорусского рубля.