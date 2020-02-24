Финансовые рынки РБ

Начало недели на ОАО «Белорусской валютно-фондовой бирже» отмечено продолжающимся падением курса российского рубля, который опустился сразу на 0,0212 BYN (-0,0,62%) до 3,4189 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4401 BYN).

В отличие от российского рубля рост евро и доллара по отношению к белорусскому не прекратился: доллар поднялся на 0,0126 BYN (0,57%) до 2,2246 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,2120 BYN). Евро по отношению к белорусскому рублю также вырос на 0,018 BYN (0,75%) до 2,4065 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,3885 BYN).

Курс продажи доллара в понедельник на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,232 и 2,26 рубля; евро – между 2,415 и 2,43; 100 российских рублей – между 3,42 и 3,5.