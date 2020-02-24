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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ ДОЛЛАР ПРОДОЛЖАЕТ БИТЬ РЕКОРДЫ
15:40 24.02.2020

Начало недели на ОАО «Белорусской валютно-фондовой бирже» отмечено продолжающимся падением курса российского рубля, который опустился сразу на 0,0212 BYN (-0,0,62%) до 3,4189 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4401 BYN).

В отличие от российского рубля рост евро и доллара по отношению к белорусскому не прекратился: доллар поднялся на 0,0126 BYN (0,57%) до 2,2246 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,2120 BYN). Евро по отношению к белорусскому рублю также вырос на 0,018 BYN (0,75%) до 2,4065 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,3885 BYN).

Курс продажи доллара в понедельник на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,232 и 2,26 рубля; евро – между 2,415 и 2,43; 100 российских рублей – между 3,42 и 3,5.
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с 25.02.2020
валюта курс
EUR 2.4065
USD 2.2246
RUB 3.4189
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Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4065 +0.018
USD 2.2246 +0.0126
RUB 3.4189 -0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4080 2.4050
USD 2.2250 2.2230
RUB 3.4100 3.4240
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Конвертация в банках
на 24.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0840
EUR/RUB 70.3000 70.2000
USD/RUB 65.0000 65.0000
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